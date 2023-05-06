ما الفرق بين الفيلر والبوتوكس؟.. هاني الناظر يجيب

قال الدكتور هاني الناظر إستشاري الأ مراض الجلدية ؛ إن عمليات البوتكس والفيلر آمنة بشرط أن يقوم بها طبيب أمراض جلدية متخصص ؛ مضيفا أن المواد التي يتم حقنها هي مواد عضوية تقوم بعمل إرتخاء لعضلات الوجه وليست مواد كميائية .

وأضاف هاني الناظر خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية ؛ أن في حال تم حقن الفيلر في مناطق خطأ بالوجه يحدث كوارث للشخص لكن الطبيب المتخصص تكون العملية أمنه ولايوجد بها مشاكل على الإطلاق .

وأوضح إستشاري الأمراض الجلدية؛ أن الأفضل لكل الناس هو أخذ المعلومات الطبية من مصادرها الصحيحة وليس من الجروبات العائلية .