موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والترجي هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، نظرًا لأهمية تلك المباراة خاصة للجمهور الأهلاوي.

وتُوج النادي الأهلي بطلًا لبطولة كأس السوبر المصري، للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على بيراميدز بهدف دون مقابل، سجله التونسي علي معلول، بعد الاحتكام للأشواط الإضافية.

مباراة الأهلي القادمة ستكون أمام الترجي، وذلك بعد تأجيل اللقاء أمام حرس الحدود في بطولة الدوري.

الأهلي كان قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوزه على الرجاء المغربي في ربع نهائي المسابقة.

ويطمح الأهلي للتتويج بـ “الأميرة السمراء”، بعدما خسر في نهائي النسخة الماضية أمام الوداد المغربي، بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة الأهلي والترجي

أما عن موعد مباراة الأهلي والترجي، فتُقام المباراة يوم الجمعة 12 مايو 2023، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد رادس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام مباراة الإياب، على ستاد القاهرة، يوم الجمعة الموافق 19 مايو.

ويلعب الترجي أمام الأهلي بدون جمهور، بعد معاقبته من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد أعمال الشغب لجماهيره أمام شبيبة القبائل، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.