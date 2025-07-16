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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور عن طريقة تقديم لاعب الزمالك الجديد: كلها تفاهات

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

انتقد الإعلامي خالد الغندور، طريقة تقديم أحمد شريف مهاجم فريق الزمالك الجديد.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: إعلان جايب واحد مجنون لابس أبيض وراه عربية بيضا بخطين حمر واحتفال امام عاشور ببالونة بيضاء، أصله بيلاعب بنته وتقديمة لمدرب فيها سهم وقماشة حمرا علي الأرض وأخيرا بالونة حمرا لأحمد شريف، كلها تفاهات الغرض منها إثارة الفتن بين الجماهير".

وتابع: مرة أخيرة لا تعجبني البالونة الحمرا والبيضا يعجبني التنافس الشريف داخل الملعب والابتعاد عن إثارة الجماهير بأشياء تافهة تخاطب السوشيال ميديا.

وكان قد صرح أحمد شريف مهاجم فريق الزمالك الجديد، بأن المفاوضات بدأت معه عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وأضاف اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك :" المدير الرياضي أكد لي أن هناك مرحلة جديدة تنتظرني، ويريد مني النجاح مع الزمالك وأن أكون على قدر التحدي في ظل احتياج الفريق لخدماتي في هذه الفترة".

وتابع أحمد شريف قائلاً:" الانتقال للزمالك كان حلماً من أحلامي منذ الصغر، وسعيد جداً بتواجدي داخل القلعة البيضاء وتحقيق حلم عمري".

وواصل المهاجم قائلاً: "سعيد بردود أفعال الجماهير الزملكاوية ودعمهم لي فور علمهم باقتراب انتقالي للفريق".

وأضاف  أحمد شريف: "فخور بتواجدي في نادي الزمالك، وأتمنى تحقيق كل البطولات مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن تكون بطولة السوبر المصري هي الأولى خاصة وأنها أقرب البطولات في الفترة المقبلة".

وأوضح اللاعب أنه يجيد اللعب في مركزي المهاجم، والجناح الهجومي، ويمتلك خبرات كثيرة في مركز الجناح لأنه شارك مع فاركو في نفس المركز لمدة موسمين، واكتسب المزيد من الخبرات، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه مع الزمالك.

وواصل اللاعب قائلاً: "المنافسة مع زملائي المتواجدين بنفس مركزي في الزمالك، أمر جيد جداً، وستعود بالنفع على الفريق، خاصة وأن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى في كافة المراكز".

وأضاف أن علاقته جيدة بجميع اللاعبين في صفوف الزمالك، وهذا ما سيساعده على الانسجام بشكل أسرع مع الفريق.

واختتم أحمد شريف تصريحاته موجهاً رسالة لجماهير الزمالك قائلاً:" عليكم الاستمرار في مساندة الفريق مثلما تفعلون دائماً، ونعدكم ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل حصد البطولات وإسعادكم".

وكان نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الغندور تصريحات الغندور احمد شريف

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