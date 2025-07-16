مهيب عبد الهادي يشوق متابعيه لـ حلقة اليوم

شوق الإعلامي مهيب عبد الهادي متابعيه لحلقة اليوم من برنامج “اللعيب”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي: "كل الجديد في مستقبل مصطفى محمد وآخر التفاصيل في صفقات الزمالك وقنبلة بيراميدز في ميركاتو الصيف والقرار الأخير لوسام أبو علي.. استنونا في حلقة جديدة من اللعيب 12.30 ظهر اليوم في ميركاتو من العيار الثقيل".

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة المحترف الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، مع مجلس إدارة النادي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "بشكل عام يا جماعة الفلوس أصبح فيها زيادة كبيرة جداً، وأنا من أيام كنت بتكلم مع المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، وسألتوا إنتم ناويين على إيه فى الموسم الجديد، قالي إن اللاعيبة اللي طالعة جديد اللي هما ولاد النادي لما نتكلم معاهم طالبين 3 و4 مليون جنيه".