الدردير يشيد بـ ملاعب المغرب.. شاهد

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن ملاعب المغرب الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"المغرب الحبيب يسابق الزمن، ويُبهر القلوب بملاعب عالمية تُشيّد بمعايير تفوق الخيال".



وأكمل :استعدادًا لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2025، وتمهيدًا لاستقبال مونديال 2030، تسطر المملكة المغربية قصة نجاح تُدرّس.



وأشار الدردير إلي أن ما نشهده اليوم ليس مجرد بناء، بل نهضة رياضية وثقافية تُلهم القارة والعالم.



وأختتم :ويبدو أننا بالفعل نعيش بدايات أيامٍ ذهبية، سنحكي عنها بفخر، ونرفع بها رؤوسنا عاليًا، بفضل هذا الإبداع المغربي المتجدد