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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: الشعب المصري لا يتعامل مع اللاجئين كغرباء

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر دولة مستهدفة، ومن لا يرى هذا الاستهداف، أو حجم المؤامرة التي تحاك ضد هذا الوطن، فهو جزء من هذه المؤامرة، مشيرًا إلى أن هناك حروب مشتعلة في الإقليم، ولا يوجد ملجأ للمواطنين في هذه الدول إلا مصر التي تتميز بالأمن والأمان.


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، أن مصر لم تتعامل مع الأشقاء أو اللاجئين على أنهم غرباء، معقبًا: "الشعب المصري يهضم أي شخص أو أي ثقافة، ولا يتعامل مع اللاجئين على أنهم غرباء.. الغريب في مصر يعامل كدرجة أولى".


ولفت الديهي إلى أن هناك حروب في ليبيا والسودان وغزة، خلاف وجود مرتزقة يشككون في كل شيء، بالتزامن مع أزمة اقتصادية، ورغم ذلك الدولة تعمل بشكل مستمر وبدون توقف.

 
 

TEN الإعلامي نشأت الديهي أزمة اقتصادية الظروف الاقتصادية الصعبة الشعب المصري

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