نشأت الديهي: هناك ضرورة لإعادة بناء الأسرة المصرية بشكل حقيقي.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر خلال السنوات الماضية أغرقت في بحور السياسية الهائجة المتلاطمة، معقبًا: "خوفنا على البلد، والحرب مع الإرهاب أنهك قوة مصر الناعمة المتمثلة في الدراما أو السينما أو الإعلام".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك ضرورة لإعادة بناء الأسرة المصرية بشكل حقيقي، مشددًا على ضرورة تفعيل الإعلام التنموي المتعلق بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة، وخلق كتل من القوى الناعمة قادرة على التحرك في كافة الاتجاهات.



وشدد على ضرورة العمل على إعادة بناء النخبة، وصياغة مفهوم اجتماعي جديد، والصورة الذهنية للعمل والعمل والانجاز ، وتغيير الصورة الذهنية للامتحانات، وكثرة الانجاب، وتغير الانماط الاستهلاكية في الطعام.



وتابع ان هناك بعض البنوك أفلست في الولايات المتحدة الامريكية بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك أزمة عالمية تطال جميع الدول الغنية والفقيرة، وهذا زاد المخاوف في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف أن العالم أجمع يعني من أزمة اقتصادية، ولكن للأسف البعض يركز على ما يحدث في مصر، معقبًا: "ما شفتش حد بيتكلم على إفلاس البنوك في أمريكا، اللي عايز يحكم بالعقل، عليه أن ينظر إلى كافة الاحداث" .