نشأت الديهي: مصر ليس لديها أي خطوط حمراء في حفظ الأمن القومي

قال الإعلامي نشات الديهي، إن المنطقة العربية تمر بوقت ضبابي، فالبعض يريد أن يعرف موقف مصر فيما يجري في السودان، مشيرًا إلى أن مصر تتابع ما يحدث في الخرطوم بمسؤولية شديدة، لأن القاهرة تهتم بصورة كبيرة بالاستقرار في السودان.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن القاهرة لا يمكن أن تتعامل مع المليشيات المسلحة، فمصر تتعامل مع كافة حركات المقاومة في فلسطين، لأن مصر دولة تؤمن بان المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل كافة المشاكل، مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها أي خطوط حمراء في الحفاظ على الأمن القومي في أي مكان وفي أي وقت.



وأشار إلى ان الموطن يشعر بضيق شديد بما يحدث في السودان، معقبًا: " من الطبيعي ان يقلق المواطن الطبيعي مما يحدث في الخرطوم، ودور مصر هام وفاعل، لان الخرطوم هي الجار الجنوبي لمصر"

بكل ما يجري في الأراضي السورية



ولفت إلى أنه لا أحد في العالم يستطيع أن ينزع من مصر فعاليتها في السودان أو ليبيا ، معقبًا: "مصر معنية بشكل مباشر بكل ما يجري في الأراضي السورية والليبية وشرق المتوسط بحكم الحفاظ على الامن القومي المصري ، ...فأحكام الجغرافية نافذة".