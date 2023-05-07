حقيقة إحالة الشناوي ومعلول للجنة الانضباط بالجبلاية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة إحالة ثنائي الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول، إلى لجنة الانضباط بعد الأحداث التي شهدها لقاء السوبر المصري الجمعة.

وأوضح الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن كل ما تردد حول إحالة الشناوي ومعلول الانضباط غير صحيح على الإطلاق.

وأفاد حتحوت، نقلا عن مصدر داخل الجبلاية، بأن الاتحاد المصري للكرة، لم يقرر إحالة الثنائي للجنة الانضباط، لكن إذا ما ذكر الحكم أو المراقب في تقريرهما أي واقعة تدين الثنائي سيتم توقيع عقوبات ضدهما من جانب إدارة المسابقات.