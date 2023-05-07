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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية: مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق النار بتكساس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، مقتل 9 أشخاص جراء حادث إطلاق النار الجماعي داخل أحد المراكز التجارية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي ان ان" أن بعض الضحايا من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم الخمس سنوات.

وقال بريان هارفي قائد شرطة  مدينة ألين إن ضابط شرطة كان داخل المركز استجابة لبلاغ منفصل عندما بدأ إطلاق النار قرابة الساعة 3,30 مساءً.

وأضاف هارفي أن الضابط "سمع طلقات نارية وتوجه نحو مصدرها حيث اشتبك مع المشتبه به وقام بتحييده"، مضيفا "ثم استدعى سيارات اسعاف"، مؤكدًا وقوع قتلى لكنه امتنع عن تحديد العدد قائلا "ليس لدينا إحصاء دقيق".

وقال جوناثان بويد رئيس قسم مكافحة الحرائق في ألين إن إدارته "نقلت تسعة ضحايا إلى مستشفيات المنطقة".

ووصف غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس إطلاق النار الجماعي بأنه "مأساة لا توصف".

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وقالت شبكة "سي ان ان" إن السلطات اعتقدت في البداية أنه قد يكون هناك مطلق نار ثان في "ألين بريميوم آولتيتس"، وهو مجمع تسوق الضخم في مدينة ألين يقع على بعد 40 كيلومترا شمال دالاس.

وقامت الشرطة بتمشيط المحلات في المركز التجاري، وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطت بطائرة مسيّرة المتسوقين وموظفي المتجر يهرعون إلى مواقف السيارات.

وأشار هارفي في وقت لاحق أن الشرطة تعتقد أن مطلق النار المجهول الذي قالت شبكة "سي ان ان" إنه كان يرتدي بزة عسكرية "تصرف بمفرده".

وقال والد فتاة اتصلت به من داخل المركز التجاري لشبكة "سي ان ان" إن الشرطة أبلغته عن وجود مسلح ثان عند وصوله.

وأضاف جاينال برفيز "رأينا الشرطة خارج المدخل وأخبرونا أنه يتعين علينا المغادرة لأنهم لا يزالون يبحثون عن هذا الشخص".
 

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