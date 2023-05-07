كيف يبتعد الإنسان عن القسوة وما عقاب القاسية قلوبهم؟ علي جمعة يوضح

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر على ضرورة أن يبتعد المسلم عن القسوة بوصفها واحدة من الأمور السيئة.

كيف يبتعد الإنسان عن القسوة؟

وقال علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ينبغي علينا أن نتحلى بالرحمة ونبتعد عن القسوة، فالقسوة من الأخلاق السيئة، وهي تعني خلو القلب من أي رقة ولين، وامتلائه بالفظاظة والغلظة، ولقد بين ربنا سبحانه وتعالى أن النبي ﷺ لم يكن فظا ولا غليظ القلب، قال تعالى: {وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ القَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران:159].

وتابع علي جمعة: قسوة القلب قد تكون مع الله سبحانه وتعالى، فيبتعد الإنسان عن ذكر الله بسبب قسوة قلبه، وقد حذر ربنا سبحانه وتعالى من تلك القسوة، فقال تعالى: {فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِى ضَلالٍ مُّبِينٍ} [الزمر:22]، وذم ربنا سبحانه وتعالى بني إسرائيل لقسوة قلوبهم، فقال تعالى: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} [البقرة:74].

وأوضح: قد تكون القسوة كذلك مع خلق الله، فقاسي القلب يرى المحتاج المتألم ولا يلين قلبه، ولا يتعاطف معه، ولا يمد له يد المساعدة، وقاسي القلب يعذب الناس، بل ويعذب مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فعدم رعاية الحيوان الذي يحتاج للرعاية والطعام من القسوة المذمومة، وتعذيب الحيوان من أسباب دخول النار كما بين ذلك النبي ﷺ ذلك فقال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا» [رواه البخاري ومسلم].

وشدد عضو هيئة كبار العلماء أنه يبتعد الإنسان عن القسوة بأمور : منها ذكر الله سبحانه وتعالى، وتذكر الموت والحساب، ومنها أن يضع نفسه مكان المتألم ويرى كيف يحب أن يصنع الناس به، ويتأكد له أن تركه للرحمة سببًا في أن يترك الله رحمته قال النبي ﷺ: «من لا يَرحم لا يُرحم» [رواه البخاري ومسلم].

ودعا علي جمعة قائلا: اللهم أنت أقرب من كل قريب، وأكرم من كل كريم ،وأجود من كل جواد، وأحفظ من كل حفيظ ،وألطف من كل لطيف ،فنسألك بإسمك اللطيف أن تسخر لنا خلقك وأن تقضي حاجتنا وتدفع عنا خصومنا، وتنجينا ممن ظلمنا وعادانا بحقك يا لطيف، يالطيف ألطف بنا عند الشدائد ونجنا من كل المكائد، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز .