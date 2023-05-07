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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمسيرات.. روسيا تتصدى لهجوم أوكراني جديد على سيفاستوبول

روسيا
روسيا

أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومعدات الحرب الإلكترونية تصدت لهجوم بمسيرات أوكرانية على ميناء سيفاستوبول الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية خلال الليل.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف رازفوجايف، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية تصدت لهجوم آخر بـ 3 مسيرات على سيفاستوبول.

ولفت إلى أن إحدى المسيرات فقدت السيطرة وسقطت في غابة، بينما أُسقطت الطائرة المسيرة الثانية فوق البحر بالقرب من خيرسونيس، أما الثالثة فسقطت فوق البحر قبالة الرصيف الشمالي.

وأكد أنه تم إرسال 10 طائرات مسيرة لمهاجمة القرم وسيفاستوبول بين عشية وضحاها، لافتًا إلى عدم تضرر أي منشآت في المدينة.

وأشار إلى أن جميع الخدمات تواصل مراقبة الوضع، للتصدي لأي هجوم آخر.

وكانت السلطات الروسية في القرم، أعلنت أمس السبت، إسقاط صاروخين باليستيين أوكرانيين من طراز OTRK فوق شبه الجزيرة.

وحسب ما أفادت به سلطات القرم، فتم إسقاط صاروخين باليستيين قصيري المدى من طراز OTRK Hrim-2 الأوكراني اليوم بشمال شرق سيفاستوبول.

الحرب الإلكترونية الدفاع الجوي الروسي سيفاستوبول شبه جزيرة القرم الطائرة المسيرة

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