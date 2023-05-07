أنا أفضل مرشح وأكثر خبرة.. بايدن يتعرض للسخرية بعد حديثه عن تقدم سنه

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للسخرية لمحاولته تحويل كبر سنه إلى إيجابية من خلال الإدعاء بأنه المرشح الرئاسي الأكثر خبرة على الإطلاق.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال بايدن - الذي يبلغ من العمر 80 عامًا وهو أكبر رجل سنًا يشغل البيت الأبيض على الإطلاق - إنه يستحق فترة ولاية ثانية في المنصب لأنه "يعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس".

وخلال مقابلة مع شبكة "MSNBC" الليبرالية عندما سئل عن سبب إعادة انتخابه في حين أن شركة "فورتشين 500" لن توظف مطلقًا رئيسًا تنفيذيًا يبلغ 82 عامًا، قال بايدن "لأنني اكتسبت الكثير من الحكمة".

وأضاف: "أنا أكثر خبرة من أي شخص يعمل في المكتب وأعتقد أنني أثبتت أنني مشرف وفعال أيضًا".

وعليه سارع رواد موقع "تويتر"، إلى التعليق وانتقاد تصريحات بايدن، حيث كتب أحدهم: "جو يقول إنه يعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس" مستخدمًا 21 وجهًا من الرموز التعبيرية الضاحكة.

ووصف آخر الرئيس بأنه "مغرور وخرج عن نطاق السيطرة"، كما أشار إلى أنه غير مؤهل للقيام بأي شيء في الحكومة.

فيما كتب رجل آخر: "إذا كانت السنتين الأخيرتين نتيجة حكمة مكتسبة، فإن الكلمة لم يعد لها أي معنى".

وفي أواخر إبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميًا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأطلق بايدن محاولة لإعادة انتخابه داعيا الأمريكيين لمنحه المزيد من الوقت "لإنهاء المهمة"، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات من هزيمة سلفه دونالد ترامب ليصبح الرئيس الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.