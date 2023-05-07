الشاعر روماني صبحي: رحيل والدي أعطاني دافعًا للتعبير بالشعر وإتقانه.. فيديو

أكد الكاتب الشاعر روماني صبحي، أنه بدأت في كتابة الشعر من مرحلة الطفولة، وكان لدي حب بإلقاء الشعر، مشيرا إلى أنه بعد رحيل والدي اعطاني دافع للتعبير بالشعر وإتقانه.

وقال روماني صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، أنه كنت أشارك في مسابقات الشعر بالجامعة، وبعد التخرج كنت أشارك في الندوات الثقافية، ومعرض الكتاب.

كتاب “إلى حبيبتي”

أتابع أشعار صلاح جاهين، ومحمود درويش، وخلال تلك الفترة أتابع أشعار الشاعر الكبير فاروق جويدة، مؤكدًا أنه قام باصدار 3 كتب “من اجل الحب” وكتاب “إلى حبيبتي”، وكتاب “نلتقي في الشتاء".