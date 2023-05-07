رئيس هيئة سلامة الغذاء يفتتح أول معمل لتكويد العينات

قام الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – بزيارة تفقدية لمقر الهيئة بميناء الإسكندرية والدخيلة .



استهل الهوبي جولته بافتتاح أول معمل لتكويد العينات يتبع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتولى المعمل استلام العينات وتجهيزها وتكويدها مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات العينات بما يضمن شفافية النتائج وحياديتها ، حيث يحتوي المعمل على أحدث الأجهزة المتقدمة وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد للإبقاء على العينات في حالة جيدة لحين تسليمها للمعامل المختلفة .



وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن وجود معمل لتكويد العينات بميناء حيوي كميناء الإسكندرية يتبع الهيئة يؤكد دور الهيئة الحيوي داخل الموانئ المختلفة في تسريع إجراءات الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات الغذائية بما ينعكس بدوره على سلامة ومأمونية واردات مصر من المنتجات الغذائية، ويعزز من دور الهيئة الرقابي على الغذاء في مصر.

وقد إلتقى الهوبي اللواء بحري نهاد شاهين - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ، والذي رحب بالدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والوفد المرافق له، حيث تم استعراض دور الهيئة الرقابي والذي يضمن وصول غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، كذلك دورها الحيوي في الإرتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية.



ومن جانبه أكد اللواء بحري / نهاد شاهين - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية - على تقديم كافة أوجه التعاون والتسهيلات للهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يعزز من دورها الرقابي .



كما قام الهوبي بجولة تفقدية بساحة شركة الإسكندرية وساحة تحيا مصر لتداول الحاويات، وإلتقى السيد عادل حسين - مدير عام الجمارك بساحة تحيا مصر- ومجموعة من مسؤولي الفحص داخل الساحة ، وتفقد أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية وطرق سحب العينات مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.



كما إلتقى الدكتور طارق الهوبي بمجموعة من المتعاملين مع الهيئة وتحاور معهم إن كان لديهم أيه معوقات مع الهيئة ، واستمع إلى آرائهم ومقتراحاتهم لتذليل أية معوقات ،

وأكد على ضرورة التيسير على المتعاملين مع الهيئة بما يخدم تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.



وفي سياق متصل واستكمالاً لجولته التفقدية بالإسكندرية ، زار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الهيئة بميناء الدخيلة حيث استقبله اللواء بحري / محمود عبد الفتاح – رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة ، وإلتقى بمجموعة من العاملين بفرع الهيئة داخل الميناء واستمع لمقترحاتهم التي تصب في إطار مصلحة العمل ووعد بتنفيذها في أقرب وقت.



تأتي جولة الدكتور طارق الهوبي في إطار متابعته لفروع الهيئة في المواني المختلفة وفي إطار جهود الهيئة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، لسرعة إنجاز العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي طبقًا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بما يخدم ويعزز من صادرات مصر الغذائية للأسواق المختلفة .