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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يوجه طلبا قبل مواجهة الترجي التونسي في أفريقيا

الاهلي
الاهلي

أكد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أن هناك تلبية من الدولة في ملف الجماهير والحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في المباريات.

وقال فاروق، في تصريحات تليفزيونية: "سوف نطلب السعة الكاملة في مباراة الترجي التونسي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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وأضاف: "مجلس الإدارة يعمل ككتلة واحدة، ونطالب الجماهير بمساعدتنا والابتعاد عن الأمور المخالفة مثل الشماريخ والسباب وغيرها".

واستطرد العامري فاروق: "على الجميع مساندتنا من الجماهير والالتزام حتى لا نعود خطوات للوراء، ومن يملك التذكرة للمباراة يذهب ومن لا يملك لا يُسبب أزمة وينتظر مباريات أخرى، ونحذر من وجود المندسين في وسط الجماهير".

وقال نائب رئيس الأهلي: "في حال وجود أزمة الجميع يطالب بحلها في الحال وهذا غير صحيح، هناك جهود تضافر من أجل الحفاظ على الجميع، والأهلي لن يترك فردا واحدا من جماهيره في أزمة، ولا بد من وجود ثقة في مجلس الإدارة".

وأضاف: "هناك بعض المطالبات من الجماهير بمقاطعة المباريات والفريق في المباريات بسبب ما حدث في مباراة الرجاء المغربي، وهذا ليس حل على الإطلاق، بل يؤثر على اللاعبين والفريق".

محمود الخطيب بحالة جيدة

واختتم العامري فاروق: "كابتن محمود الخطيب بحالة جيدة ويتواجد في النادي بشكل طبيعي ويباشر عمله وغيابه عن السوبر لدراسة الملفات الأخرى".

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