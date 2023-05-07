لاعب الأهلي ينتظر خوض مباراة اعتزاله

ينتظر وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، خوض مباراة اعتزاله.

وقال أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سوف يتم تنظيم مباراة اعتزال للاعب على خطى حسام غالي زميله السابق، والذي خاض مباراة اعتزاله أمام اياكس الهولندي".

واختتم أمير هشام: "سليمان في الوقت الحالي يعمل على إنهاء شهاداته ودراساته في كرة القدم، وفور الانتهاء منها سوف يتم تنظيم المباراة".

وأسدل وليد سليمان نجم الأهلي، الستار على مسيرته مع كرة القدم، بعد أن وصل إلى مرحلتها الأخيرة بنهاية الموسم الكروي الماضي 2021-2022.

وأعلن وليد سليمان في وقت سابق أنه سيعتزل بعدما تضاءلت فرصه في المشاركة بمباريات الفريق الأحمر، بعد فترة طويلة من العطاء للقميص الأحمر حصد خلالها العديد من الألقاب.