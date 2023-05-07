عرض فيلم "من أجل زيكو" فى مهرجان جمعية الفيلم.. اليوم

يعرض اليوم فيلم "من أجل زيكو" ضمن فعاليات الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم الذى أقيم أمس وتستمر فعالياته حتى 13 مايو الحالى على أن يقام حفل الختام فى 20 مايو.

فيلم من أجل زيكو، بطولة الفنانين: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم حول اب وام يحاولان الوصول بابنهما إلى الشهرة خاصة أنه يمتلك موهبة الغناء وتجسد منة شلبي، دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.

حققت أغنية الفيلم الغزالة رايقة والتي تم طرحها كأغنية دعائية له، نجاحاً ملحوظاً عبر موقع يوتيوب، حيث تجاوزت عدد مشاهداتها حاجز الـ 120 مليون.

أغنية الغزالة قام بغنائها كريم محمود عبد العزيز والطفل محمد أسامة والذى لفت الانظار اليه خاصة انه يتمتع بصوت مميز، وقد أثار إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.