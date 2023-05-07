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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن تصريحات باتشيكو: جايز بعد كلامه الزمالك يرجعه

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تصريحات المدير الفني لنادي بيراميدز بعد الهزيمة أمام الأهلي في كأس السوبر.

وكتب عبر فيسبوك: "عيب الكلام اللي قالة باتشيكو ، هو اتغلب بالرغم إن معاة فريق قوي جدا ولاعبين مميزين وإمكانياتهم الفنية أعلى من قدراتة التدريبية ، ولعبوا مباراة رائعة ، لكن هو كان عايز يمنع إدارة بيراميدز من اتخاذ قرار ضده وأيضا بيحاول يفكر في مستقبله التدريبي وجايز بعد كلامه الزمالك يرجعه".

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

السوبر المصري فرج عامر رئيس نادي سموحة لقب السوبر المصري نادي بيراميدز باتشيكو

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