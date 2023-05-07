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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الكويت ترحب بالمبادرة السعودية الأمريكية المشتركة الخاصة بالمحادثات بين الأطراف السودانية في جدة

صدى البلد

رحَّبت دولة الكويت بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع المنعقدة في مدينة جدة أمس.


وأشادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأحد، بالجهود والمساعي التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لحث الأطراف السودانية على المحادثات والجلوس على طاولة الحوار.

واضافت الخارجية الكويتية أن ذلك يضمن خفض مستوى التوتر ووقف العمليات العسكرية.

 مجددةً موقف دولة الكويت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره.

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ورحبت الرياض وواشنطن في وقت سابق بـ «محادثات ما قبل المفاوضات» بين الجيش وقوات الدعم السريع ، وحثتهما على المشاركة بنشاط في أعقاب العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار.

لكن كلا الجانبين أوضح أنهما سيناقشان فقط هدنة إنسانية ، وليس التفاوض على إنهاء الحرب.

وتأكيدا لحضور جماعته ، قال زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ، المعروف باسم حميدتي ، إنه يأمل أن تحقق المحادثات هدفها المنشود المتمثل في تأمين ممر آمن للمدنيين.

وقالت القوات المسلحة السودانية إنها أرسلت وفدا إلى مدينة البحر الأحمر مساء الجمعة ، لكن المبعوث الخاص دفع الله الحاج قال إن الجيش لن يجلس مباشرة مع أي وفد قد ترسله قوات الدعم السريع 'المتمردة'.

في غضون ذلك ، تعهد حميدتي إما بالقبض على زعيم الجيش عبد الفتاح البرهان أو قتله ، وكانت هناك أيضًا أدلة على الأرض على أن الجانبين لا يزالان غير مستعدين لتقديم تنازلات لإنهاء إراقة الدماء.

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