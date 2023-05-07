تدنٍ في الرؤية.. تحذير عاجل من السعودية لسكان هذه المناطق

حذّر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الأحد، من هطول أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحي.

وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.



وأكد المركز علي أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وكانت قد رصدت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة الماضية، ظاهرة خسوف شبه الظل القمري، وأعلنت واس أن الظاهرة النادة ظهر جليا في منطقة تبوك بالمملكة.

وشهدت سماء السعودية خسوفَ شِبهِ الظل القمري، حيث يستغرق جميع مراحله مدة أربع ساعات و18 دقيقة.

يبدأ خسوف القمر عند غروب الشمس

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ يبدأ خسوف القمر عند غروب الشمس حيث سيدخل القمر في منطقة شبه الظل للأرض بين الساعة 18:14 إلى الساعة 22:31.