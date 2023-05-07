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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير خارجية السعودية: نأمل انخراط طرفي النزاع بالسودان في حوار ينهي الصراع

صدى البلد

قال وزير الخارجية السعودي إن مبعوثين من الفصائل العسكرية السودانية المتحاربة - الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية - كانوا في جدة لإجراء محادثات، السبت، فيما ضغط وسطاء دوليون من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أسابيع.

المبادرة الأمريكية السعودية هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الذي حول أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مناطق حرب وأخرج خطة مدعومة دوليًا عن مسارها للدخول في حكم مدني بعد سنوات من الاضطرابات والانتفاضات.

رحبت الرياض وواشنطن في وقت سابق بـ 'محادثات ما قبل المفاوضات' بين الجيش وقوات الدعم السريع ، وحثتهما على المشاركة بنشاط في أعقاب العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار.

لكن كلا الجانبين أوضح أنهما سيناقشان فقط هدنة إنسانية ، وليس التفاوض على إنهاء الحرب.

وتأكيدا لحضور جماعته ، قال زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ، المعروف باسم حميدتي ، إنه يأمل أن تحقق المحادثات هدفها المنشود المتمثل في تأمين ممر آمن للمدنيين.

وقالت القوات المسلحة السودانية إنها أرسلت وفدا إلى مدينة البحر الأحمر مساء الجمعة ، لكن المبعوث الخاص دفع الله الحاج قال إن الجيش لن يجلس مباشرة مع أي وفد قد ترسله قوات الدعم السريع 'المتمردة'.

في غضون ذلك ، تعهد حميدتي إما بالقبض على زعيم الجيش عبد الفتاح البرهان أو قتله ، وكانت هناك أيضًا أدلة على الأرض على أن الجانبين لا يزالان غير مستعدين لتقديم تنازلات لإنهاء إراقة الدماء.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر إنه يأمل في أن 'ينخرط الجانبان في حوار نأمل أن يؤدي إلى نهاية الصراع'.

وفي مدينة بحري على ضفاف النيل من الخرطوم ، سمع دوي طائرات حربية خلال الليل وأذهلت الانفجارات السكان. وقال أحد السكان الذي ذكر اسمه باسم أحمد 'لا نغادر المنزل لأننا نخاف من الرصاص الطائش'.

وأفاد شاهد عيان بشرق الخرطوم بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية وضربات جوية على مناطق سكنية يوم السبت.

وقال شهود آخرون في وقت لاحق من اليوم إنهم سمعوا انفجارًا كبيرًا وشاهدوا عمودًا من الدخان قادمًا على ما يبدو من المنطقة الصناعية في بحري.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن سيارة السفير التركي تعرضت أيضا لإطلاق نار من مهاجمين مجهولين. المبعوث كان بأمان داخل السفارة.

وقال وزير الخارجية التركي إن تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان عقب الهجوم.

 

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