إسرائيل تسلم النائب الأردني عماد العدوان لبلاده.. وقرار عاجل من مجلس النواب

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، أن إسرائيل سلمت يوم الأحد إلى الأردن عضوًا في البرلمان الأردني الذي احتجز للاشتباه في محاولة تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، وقررا الإفراج عن النائب الأردني، وعدم تمديد اعتقاله لفترة أخرى، مشيرة إلى أن إسرائيل قررت تسليمه إلى السلطات الأردنية لمزيد من البحث والتحقيق.

فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن تل أبيب قد خضعت للضغوط التي مورست من قبل السلطات الأردنية منذ اعتقال العدوان قبل أسبوعين.

وأضافت أنه بعد مرور حوالي أسبوعين من الاعتقال والاستجواب، قررت تل أبيب الإفراج عن النائب الأردني، الذي تم اعتقاله على خلفية قضية تهريب سلاح وسبائك ذهب للضفة الغربية، لافتة إلى أنه لم يتضح ما إذا كان الأردن كجزء من الإفراج عنه سيتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل المملكة.

وقال الشاباك إنه تم تسليم عماد العدوان، الذي تم اعتقاله في 22 أبريل بعد اعتقاله في معبر حدودي يسيطر عليه إسرائيلي، إلى سلطات الأمن الأردنية التي ستواصل التحقيق في القضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أعلنت الخارجية الأردنية بدء عملية تسليم العدوان.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السفير سنان المجالي، إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

وبدوره، أعلن مجلس النواب الأردني رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان.