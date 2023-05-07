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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

نيفين الكيلانى: تقرير المرصد الثقافي يُعد الأول من نوعه في مصر

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأعضاء "اللجنة العليا الاستشارية للمرصد الثقافي وتقرير الحالة الثقافية لمصر"، لمناقشة آخر تطورات تقرير الحالة الثقافية، ودور اللجنة العليا في المرصد الثقافي وتقرير الحالة الثقافية، وشكل التقرير ومكوناته.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالجهود المبذولة إزاء تفعيل دور المرصد الثقافي، مؤكدةً أنه من أولويات واهتمامات الوزارة الجديرة بالتنفيذ، حيث يُقدم صورة واقعية عن دور الثقافة وأثرها على الناس، وطالبت بإنجاز تقرير الحالة الثقافية كمنجز أول للمرصد.

وأوضحت أن الهدف من المرصد، يكمن في دعم عمليات إدارة المعرفة الخاصة بصنع السياسات الثقافية في مصر، إلى جانب إتاحة الفرص لإجراء نقاش حول الصناعات الثقافية بأشكالها المختلفة، باعتبارها المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من خلال رصد التجارب المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى رصد المؤشرات الثقافية المحلية والدولية وتحليلها وصياغة التدخلات اللازمة لتحسين موقع مصر في تلك المؤشرات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، ومنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، هذا إلى جانب تقديم الدعم للوزارة ومساعدتها في قياس ورصد أثر البرامج التي تقدمها الوزارة.

وأكدت وزيرة الثقافة أن تقرير الحالة الثقافية الذي سيصدر عن المرصد الثقافي، يُعد الأول من نوعه في مصر، حيث يحتوي على تصور عام لملامح الثقافة وإحصائيات الصناعات الثقافية في مصر، لتمثل تلك النُسخة الأولى منه أساس بناء لكل التقارير التي يمكن أن تأتي بعدها، كما سوف يجمع بين السرد التاريخي والمنجز الحالي للصناعة الثقافية في مصر .

من جانبه، قال الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة: “هذا التقرير يأتي في وقت مهم، ونحن نتحدث عن الصناعات الثقافية، والمرصد الثقافي له دور مهم ومؤثر في تلك الصناعات”.

واستعرض قرار إنشاء اللجنة العليا للمرصد، وكذا اللجنة التنفيذية، مشيرا إلى أن دورهما إنجاز العديد من الأبحاث والتقارير التي توضح حالة الثقافة في مصر.

فيما قدم الدكتور مسعد رضوان، عرضًا وافيًا عن دور المرصد الثقافي وأهميته وخطته المستقبلية، وقدم تصورا للعمل داخله، مشيرًا إلى أن أول منجز سوف يخرج منه هو تقرير الحالة الثقافية، وأن هناك آليات يتم وضعها لإنجاز ذلك. 

وطالب اللجنة بأن تساند التنفيذيين في وضع آليات ومعايير للبحث والرصد كل في تخصصه.

يُذكر أن "اللجنة العليا للمرصد الثقافي وتقرير الحالة الثقافية" تتكون من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكتور أشرف رضا، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتور حسن طلب، والموسيقار راجح داود، والدكتور سعيد المصري، والدكتورة مرفت أبو عوف، والدكتور مسعد رضوان، والدكتورة نهلة إمام، والدكتور هشام عزمي، والدكتور الشريف منجود،
ووائل حسين إسماعيل، ومحمد عبد الحافظ رضوان.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تقرير الحالة الثقافية لمصر المرصد الثقافي اهتمامات الوزارة

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