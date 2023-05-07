برئاسة سامح شكري.. بدء الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب

بدأت صباح اليوم أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتراس وزير الخارجية المصري سامح شكري الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأحد، دورتين غير عاديتين بمقر الأمانة العامة للجامعة، لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان، ومتابعة الوضع السوري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الحالية للمجلس.

ويعقد بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية سامح شكري.



وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد أمس السبت اجتماعًا طارئًا برئاسة مصر، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد اليوم.

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