مران الزمالك.. عبد الله جمعة يواصل تدريباته التأهيلية

واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أيورجيلة استعدادا لمباراة بروكسي المقبلة في كأس مصر.

ويعاني عبدالله جمعة من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية.

ويؤدي الظهير الأيسر برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.