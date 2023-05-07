المحرصاوي يختتم محاضراته حول «أحكام العدد» للطلاب الأزهريين بكلية اللغة العربية بالقاهرة

اختتم الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لطلاب الأزهر الشريف لتأهيلهم علميًا وفكريًا.

أحكام العدد

والتي تناولت "أحكام العدد في ضوء كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري"، وذلك بمقر كلية اللغة العربية بالقاهرة.

أكد الدكتور محمد المحرصاوي على أهمية دراسة قواعد اللغة العربية ومعرفة أحكامها؛ حتى يسهل الفهم الصحيح للمقاصد الشرعية وناقش مع الطلاب ما تم شرحه في المحاضرة السابقة من خلال التطبيقات والأمثلة القرآنية.

وتطرّق الدكتور المحرصاوي إلى تعريف العدد بأل، وأوضح الحالات التي يكون فيها العدد مضافا إلى معدوده، كما بين حكم تمييز العدد فالعددان ١ ،٢ ليس لهما فى الغالب تمييز لأن تمييزها في ذات صيغة العدد، والأعداد من ٣ إلى ١٠ تمييزها يكون جمعا مجرورا بالإضافة، ومن ١١ إلى ٩٩ تمييزها يكون مفردا منصوبا، ومن ١٠ إلى الألف ومضاعفتها يكون مفردًا مجرورًا بالإضافة.

وفي ختام الدورة أوضح الدكتور المحرصاوي العديد من الأمثلة وشارك الطلاب فيها؛ لتطبيق ما تم شرحه من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشواهد الشعرية.

ألفية ابن مالك

وضمن فعاليات وأنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتأهيل الطلاب الأزهريين علميا وفكريا، عقدت اليوم بكلية اللغة العربية بالقاهرة، انطلقت دورة تدريبية تحمل عنوان "أحكام العدد في ضوء كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري"، والتى يحاضر فيها أ.د. محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وفي بداية المحاضرة عرف العدد على أنه لفظ مبهم لا يوضح بنفسه المراد منه، أما المعدود والذى يطلق عليه أيضا تميز العدد فهو لفظ يوضح المقصود من العدد، وبين أيضا أنه لا توجد قاعدة عامة شاملة تنطبق على كل الأعداد بل تختلف قواعد كتابة العدد والمعدود تبعا لتقسيم الأعداد.

وأوضح الدكتور المحرصاوي أقسام العدد وهي العدد المفرد وهو من واحد إلى العشرة والمائة والألف ومضاعفاتها، وألفاظ العقود وهي الأعداد من عشرين إلى تسعين، وبين أن العدد المركب هو من أحد عشر إلى تسعة عشر، والعدد المعطوف هو من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين، مؤكدا أن العدد من ٣ إلى ٩ يخالف المعدود في التذكير والتأنيث وذلك بالرجوع إلى مفرد المعدود، والعددان ١١ ، ١٢ يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث.

كما بين حكم تقدم المعدود على العدد وإذا حذف المعدود فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث.

وضرب د. المحرصاوي الأمثلة التوضيحية للطلاب من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشواهد الشعرية لبيان أحكام العدد.