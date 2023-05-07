وزراء الخارجية العرب: تشكيل وحدة اتصال لحل الأزمة السودانية ورفض أي تدخلات خارجية

عقد مجلس الجامعة العربية اليوم على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعات لمناقشة وزراء الخارجية العرب حول الوضع في السودان، وبحث عودة سوريا للجامعة العربية.

واتفق وزراء الخارجية على مشروع قرار بخصوص الاوضاع في السودان ينص على التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني، فضلًا عن تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان.



وكانت قد بدأت صباح اليوم أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتراس وزير الخارجية المصري سامح شكري الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأحد، دورتين غير عاديتين بمقر الأمانة العامة للجامعة، لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان، ومتابعة الوضع السوري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الحالية للمجلس.

ويعقد بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية سامح شكري.