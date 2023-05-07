جامعة بني سويف تنظم المؤتمر الثاني لطلاب كليات العلاج الطبيعي الحكومي والخاص

نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف، "المؤتمر الطلابي الثاني" تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي لرئيس جامعة بني سويف الأهلية، والدكتورة شيرين حسين عميد الكلية بحضور 13 كلية من كليات العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة على مستوي الجمهورية.

وقال الدكتور منصور حسن إن المؤتمر يعد أول تعاون بين كليتي العلاج الطبيعي بجامعة بني سويف وبرنامج العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية، وتناول المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية ومنها المحور البحثي التنافسي المقدم من كليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أكثر من عشرين بحث للطلاب، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية والفنية من شعر وغناء وعزف وإنشاد والثقافية والعلمية.

ووجهت الدكتورة شيرين حسين عميد الكلية الشكر للدكتور منصور حسن على رعاية لمؤتمر وتقديم كافة الدعم للكلية لاستضافة تلك المؤتمرات، وللجميع على حضورهم للمؤتمر، مؤكدة أن الكلية تستضيف لأول مرة مؤتمر من نوعه يضم العديد من طلاب كليات العلاج الطبيعي.