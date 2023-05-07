12 مايو.. مشيرة عيسى ومواهب واعدة على المسرح الكبير

تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 12 مايو على المسرح الكبير، بمشاركة مجموعة من طلابها المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس.

يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها خصيصاً لآلة البيانو كبار المؤلفين منهم باخ، وبيتهوفن، وشوبان، البينيس.

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على الدبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984.

نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة، منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا (إيطاليا).

وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج، منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982، وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987.

وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية.

قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج، بالإضافة إلى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، وتشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة.