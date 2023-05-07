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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة على مائدة الحوار الوطني.. رامي فايز: السياحة قادرة على إخراج أي دولة من كبوتها الاقتصادية

السياحة
السياحة

انطلق الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، في إطار التزم الدولة بتعهداتها المسبقة، وتأكيد حرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، وهو ما يؤكد أيضا عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

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قال رامي فايز مالك أحد الفنادق السياحية وعضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق إن الدولة يجب أن تعتبر السياحة مشروعا قوميا، وتتكاتف عليه جميع الوزرات المعنية من داخلية وسياحة وآثار ، وخارجية وطيران وتنمية محلية، مؤكدا مقدرة السياحة على إخراج اى دولة من كبوتها الاقتصادية، ولنا مثال على ذلك في 2016 حين أنقذ قطاع السياحة اليونان من أزمتها.

عائد السياحة من العملة الصعبة أسرع من نظرائها في الصناعات الأخرى

أكد عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، في تصريح لـ"صدى البلد" أن عائد السياحة من العملة الصعبة أسرع من نظرائها في الصناعات الأخرى من المصانع أو المواد الخام أو التجارة أو الاستيراد، موضحا نحن نبيع سلع خدمية ترفيهية عالية الإنفاق تجلب "العملة الصعبة".

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أوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن الطاقة الفندقية في مصر تقدر بـ 2011 ألف غرفة فندقية وللوصول إلى رقم 30 مليون سائح (وفقا لخطة 2028) نحتاج إلى مضاعفة الغرف لاستيعاب الأعداد السياحة الوافدة بشكل جيد ولتحقيق المستهدف من استراتيجية الـ 30 مليون سائح سنويا.


خطط وحوافز استثمارية


اقترح عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق أن نكون دولة صديقة للسائح والمستثمر بمعنى أن نقدم تسهيلات وتيسيرات سواء في القدوم إلى المقصد المصري أو الخدمات المقدمة أو وضع رؤى واضحة للاستثمار السياحي، وخطط مدروسة تدر عائدا على القطاع والمستثمر دون الوقوع في ركود الروتين، إضافة إلى منح حوافز استثمارية.

أضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن السياحة المصرية متنوعة المنتج وينقصنا زيادة رحلات الطيران والتسويق إضافة الى اتساع الاستثمار السياحي المحلي، فضلا عن جذب مستثمريين دوليين عبر استراتيجيات تضاعف الاستثمار وبذلك نحقق طفرة في الأرقام السياحية.

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