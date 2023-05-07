السياحة على مائدة الحوار الوطني.. ناصر ترك: إن أردنا سياحة علينا معالجة أخطائنا

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وتأكيد حرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

قال ناصر ترك عضو لجنة تسيير الاعمال اتحاد الغرف السياحية، إن السياحة ليست مجرد قوانين ولوائح فقط، علينا أن ندرك ما هي أخطائنا التي يأتي على رأسها البيروقراطية، حتى نخرج بـ روشتة علاج للقطاع السياحي تجذب المستثمر والسائح.

المناخ السياحي يحتاج إيضاح الرؤية

أوضح ترك لـ"صدى البلد"، إن أردنا مستثمرا جادا علينا تهيئة مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن المناخ السياحي يحتاج إلى مزيد من إيضاح الرؤية، مشيرا إلى أن آليات الدفع بالحراك السياحي وجب البدء بالمطارات السياحية إضافة إلى الطرق المحيطة بها وخدمات الراكب من لحظة الوصول وتسهيلات كاملة لراحته، نحتاج لأسلوب إدارة متكامل حضاري.

تجربة إلكترونية تحقق طفرة سياحية

ووصف المطارات والموظفين بها بـ الواجهة الأولى للتعامل مع السائح، مطالبا بتهيئتها بالشكل الاحترافي لتناسب عرض مقومات مصر السياحية، مشيرا إلى نجاح الدول في تحقيق طفرات سياحية في تقديم تجربة إلكترونية بمطاراتها، قائلا: العالم أجمع يتجه نحو التحول الإلكتروني، ومشكلتنا أننا لا نريد مواكبة التغيير والتطور.

وأكمل: يجب ايفاد بعثات مصرية من الشباب إلى أفضل مطارات العالم للتدريب والتعلم من تلك التجارب، وتساءل ترك هل لدينا تاكسي يليق بالسياحة؟، فنحن بحاجة إلى تطوير منظومة "الليموزين وتدريب المندوبين بشركات الليموزين لنعظم دورهم في ضمان تحسين التجربة السياحية.

فيما أشاد ترك بمنظومة الطرق والاستثمار في البنية التحتية ووصفها بـ"المميزة والنقطة الهامة للسياحة".

وعقب أن الفنادق والمنتجعات المصرية، عليها البحث عن جودة الخدمات وتدريب العاملين عبر مسارات محددة، خاصة أن السائح يدفع مقابل الخدمات على الفاتورة، مشددا على أن الموظف الذي لم يؤد دوره فى الخدمة للسائح لا يستحق المقابل سواء فى المطاعم أو الفنادق للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.

كما لفت إلى أنه بإجراء مقارنة بالدول المحيطة المقدمة للخدمات أوضح أن الجميع يراهن على تكرار وتحسين تجربة السائح، عبر الاهتمام بمكان إقامته والخدمات المقدمة والعاملين بقطاع السياحة عليهم مسؤلية أن يكرر السائح العودة مرة أخرى.

وحول التطوير الذي تشهده المواقع والمتاحف الأثرية أكد أن هناك تطورا يحدث على أرض الواقع لا يمكن إغفاله ولكنه يحتاج لتطوير العنصر البشري القائم على المنظومة الأثرية بالشكل الكافي لتقديم الخدمة المتميزة السائح.

وعن تطوير منظومة السكك الحديدية مؤخرا، أفاد بأن لدينا أفضل خطوط نقل للسكة الحديد حديثة، لكن أتحدث هنا عن كيفية حصول السائح على التذكرة أون لاين مثله مثل المصريين وتدريب العاملين بالقطار على التعامل مع السائح لإحداث فارق في تحسين تجربة السائح لتكرار زيارته.

التركيز على الأخطاء

شدد ترك: إن أردنا سياحة علينا التركيز على أخطائنا وإيجاد حلول جذرية وفورية لها، مطالبا بحملة قومية للسياحة تستهدف وعى المصريين ومعرفة اهميتها خاصة أن السياحة ترتبط بـ 72 صناعة واصفا إياها بـ صناعة كثيفة العمالة، مؤكدا أنها محرك قوى لدورة الاقتصاد وتحقق نتائج أسرع وأقوى من اي نشاط اقتصادي آخر.

إعادة تخطيط وفرص ضائعة بـ البحر المتوسط

طالب ترك بإعادة تخطيط الاستثمار السياحي في الساحل الشمالى للمنتجعات السياحية أسوة بشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم ، موضحا أن الساحل يحتاج إلى منتجعات سياحية كبري ، قائلا: يكفي إضاعة الفرص من استثمارات سياحية بـ البحر المتوسط ضاربا المثل بتونس التى تحقق 10 ملايين سائح فى موسم الصيف وأنطاليا واليونان التي حققت ملايين السائحين، فقط خلال شهور الصيف.

استقلال هيئة تنشيط السياحة

طالب ترك بتغير المنطق والعقل والمفهوم لوضع رؤية سياحية في ظل امتلاكنا مقومات تفوق العالم تحتاج فقط إلى ترتيب، مقترحا بتشكيل هيئة تنشيط السياحة بـ 70% من القطاع الخاص، مرجعا ذلك بأنهم جالبي السياحة إلى المقصد المصري ويدركون احتياجات السائح ، طالب باستقلال هيئة تنشيط السياحة للوصول إلى نتائج إيجابية وبتمويل خاص بها من القطاع الخاص والدولة لتكون هناك رؤية وحوكمة الملف.

المتابعة على نهج الرئيس

أعرب أن مصر تحتاج متابعة كافة التفاصيل على غرار ما يفعله الرئيس السيسي، قائلا: لو كل مسئول نزل ميدان العمل وتابع كافة التفاصيل سنكون في منحنى آخر، موضحا أن مقارنة سياحة مصر بالدول الأخرى ظالمة مؤكدا أن مقاومتنا السياحية أكبر بكثير من العالم العربي ينقصنا فقط معالجة السلبيات وتعظيم الإيجابيات.