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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون وأندرويد.. أبحث عن هذه العلامات في رسايلك

احترس من هذه العلامات
احترس من هذه العلامات التحذيرية في بريدك الالكتروني

يحتاج مالكو الهواتف الذكية إلى الانتباه من رسائل البريد الالكتروني النصية الخطيرة التي تؤدي إلى إفراغ حساباتهم البنكية، والتي قد تكون موجودة بالفعل حاليا على هاتفك.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "thesun" البريطانية، حذر جميع مستخدمي الهواتف الذكية من رسالة نصية خطيرة لها القدرة على إفراغ الحسابات المصرفي، ويمكنهم تمييز هذه الرسالة من خلال "العلم الأحمر" وهي علامة مميزة كشف عنها خبير إلكتروني بارز.

 

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احترس من هذه العلامات التحذيرية في بريدك الالكتروني
 

وكشف إريك كرون، الخبير الأمني في شركة KnowBe4، عن ثلاثة علامات تحذيرية، يجب على مستخدمي الهواتف الذكية البحث عنها على هواتفهم، مشيرا إلى أن إحدى الطرق الشائعة لخداع الناس هي الرسائل النصية المنتظرة على تطبيقات البريد الألكتروني.

والعلامة الأولى يقوم فيها الهاكرز بإرسال رسائل عاجلة أو تهديدية دون أي مجاملات، وقال كرون لصحيفة ذا صن: "غالبا ما يرسل المهاجمون رسائل بتعليمات قصيرة إلى الضحية التي غالبا ما تكون مدفوعة بالإلحاح".

وتتمثل العلامة التحذيرية الثانية، عندما يطلب فيها الهاكرز من المستخدم تقديم بعض التفاصيل الشخصية مثل كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، والمعروفة أيضا باسم رموز PIN، من بين أمور أخرى، ومن المحتمل أن تأتي هذه العلامة كرسالة نصية على هاتفك الذكي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجب أبدا تقديم أي نوع من الرموز أو كلمة المرور لمرة واحدة إلى أي شخص غير معروف، حيث يمكن أن يكون رمز مصادقة ثنائي يسمح للمتسللين أو المجرمين بتسجيل الدخول إلى حسابات التطبيقات الخاصة بالمستخدم عبر الإنترنت مثل واتساب أو التطبيقات البنكية.

وتعد العلامة الأخيرة التي يحتاج مستخدمي الهواتف الذكية إلى ملاحظتها هي عندما تأتي الرسائل النصية من جهة اتصال غير معروفة وذلك أيضا دون أي سبب او ذات صلة، قال كرون، عامل هذه الفئة من الرسائل على أنه مشبوهة.

وفي هذه الحالة، يمكن للمخترق أن يتظاهر بأنه موظف في البنك حيث لديك حساب أو وكيل أو أي شخص آخر، سوف يتأكدون من تصديقك لهم وتزويدهم بكل التفاصيل التي يطلبونها، ومع ذلك، تحتاج إلى البقاء في حالة تأهب.

ويمكن أن تساعدك علامات التحذير الثلاث هذه في حفظ ليس فقط بياناتك الشخصية من الوقوع في الأيدي الخطأ ولكن أيضا من الحفاظ على أموالك من خسترتها.

الجدير بالذكر أن الجرائم الإلكترونية آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، وتسعى جميعها إلى الاحتيال أو نشر البرامج الضارة لسرقة أموال الضحايا إلى جانب التفاصيل الشخصية والبيانات الحساسة، حيث يمكن للقراصنة حتى ابتزازك أو الاحتيال عليك.

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