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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

احذفها بسرعة من موبايلك .. هذه التطبيقات تسرق أموالك وبياناتك

عملية احتيال خطيرة
عملية احتيال خطيرة منتشرة على جوجل بلاي

اكتشف خبراء الأمن السيبراني برنامج ضار جديد يستهدف أجهزة أندرويد Android، ومن المحتمل أن يتسبب هذا البرنامج الخطير في أضرار جسيمة للملايين من المستخدمين المطمئنين.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، عثر خبراء الأمن السيبراني على هذا البرنامج الضار المعروف باسم Fleckpe، في العديد من تطبيقات أندرويد على متجر جوجل بلاي Google Play التي تم تنزيلها بالفعل من قبل أكثر من 600000 مستخدم، مما يعني أن الآلاف من الأشخاص قد يتعرضون لخطر سرقة أموالهم وبياناتهم أيضا.

 

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برنامج ضار منتشر على جوجل بلاي

يعتبر Fleckpe هو برنامج ضار قائم على الاشتراك، يعمل سرا لجعل ضحاياه يشتركون في الخدمات المتميزة دون علمهم أو موافقتهم، بمجرد التثبيت على الجهاز، فإنه يطلب منحه أذنا للوصول إلى الإشعارات من أجل الحصول على أكواد التأكيد للخدمات المتميزة، ثم يستخدم هذه الرموز لاشتراك المستخدمين في الخدمات المميزة، مما يسمح له بالحصول على أموال ورسوم غير مصرح بها.

تطبيق أندرويد يحتوي على برنامج ضار

وعلى الرغم من أن Fleckpe ليس خطيرا مثل بعض تطبيقات البرامج الضارة الأخرى، إلا أنه لا يزال بإمكانه سرقة وإفراغ الحساب المصرفي للمستخدم، كلما طالت مدة بقائه على الجهاز المصاب، مما يتسبب في زيادة الأموال التي يمكن أن يسرقها، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضا جمع المعلومات الشخصية للضحية أو استخدامها كنقطة دخول إلى خدمات مدفوعة أكثر.

تطبيق أندرويد يحتوي على برنامج ضار

وما يزيد الطين بلة، أن برنامج Fleckpe يصعب اكتشافه بواسطة برامج مكافحة الفيروسات التقليدية، في حين أنه يعمل في خلفية هواتف أندرويد لسرقة الأموال والمعلومات الشخصية للضحايا، ولايقدم تلك الوظائف التي وعد بها التطبيق المختفي فيه، وهذا يعني أن المستخدمين قد لا يدركون حتى أن أجهزتهم قد تم اختراقها حتى فوات الأوان.

وكشفت شركة كاسبرسكي Kaspersky، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن برنامج Fleckpe الضار مؤخرا، وأوضحت أنه منتشرا على أجهزة أندرويد منذ العام الماضي، وهذا يعني أنه ربما يكون قد سرق بالفعل أموالا كثيرة من العديد من الأشخاص، وتشير كاسبرسكي إلى معظم الضحايا من تايلاند وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وبولندا، إلا إن البرامج الضارة موجودة بالفعل على أجهزة أندرويد في جميع أنحاء العالم ويمكن أن تؤثر على أي شخص آخر.

تطبيق أندرويد يحتوي على برنامج ضار

وتتضمن التطبيقات التي تحتوي على Fleckpe، تطبيقات أندرويد التالية:

Impressionism Pro Camera
GIF Camera Editor Pro
HD 4K Wallpaper
Fingertip Graffiti
Microclip Video Editor
Beauty Camera Plus
Beauty Photo Camera
Beauty Slimming Photo Editor
Photo Camera Editor
Photo Effect Editor
Night Mode Camera Pro

برنامج ضار عملية احتيال جوجل بلاي Fleckpe أندرويد هواتف اندرويد 11 تطبيقا خطيرا

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