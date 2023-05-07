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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. روسيا تقصف عدة مناطق في أوكرانيا قبل الهجوم المضاد

صدى البلد

قالت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إن روسيا واصلت هجماتها الصاروخية على أوكرانيا، قبل الهجوم الأوكراني المضاد المتوقع على نطاق واسع، حسبما أفادت رويترز.

 واستهدفت روسيا موقعا صناعيا في منطقة ميكولايف بجنوب البلاد.

قصف روسي علي مواقع بأوكرانيا

 

وقال فيتالي كيم، حاكم ميكولايف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن أحد المباني التابعة لإحدى الشركات تعرض لأضرار خلال الليل بعدما استهدفت قاذفات قنابل روسية بعيدة المدى منطقته بصواريخ كروز طراز كيه.إتش-22.

وقال يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، لإحدى المحطات التلفزيونية المحلية اليوم، إن 6 صواريخ إجمالا من ضمن هذه الصواريخ أُطلقت على أوكرانيا خلال الليل.

وكثفت القوات الروسية هجماتها الصاروخية بعيدة المدى على أماكن خاصة بالبنية التحتية في الأيام الأخيرة.

ودوت صفارات إنذار بعد الغارات الجوية التي حدثت خلال الليل حتى الساعات الأولى من يوم الأحد في ثلثي أوكرانيا.

وأبرز تلك المناطق كييف ومناطق إلى غرب العاصمة حتى الشرق والجنوب كاملين.

رد مسئولي كييف علي القصف

وأفاد مسئولون في العاصمة كييف ومنطقة دنيبروبيتروفسك بإسقاط طائرة استطلاع و إسقاط طائرة مسيرة هجومية في الساعات الأولى.

ووردت تقارير إعلامية أوكرانية وروسية بوقوع عدة انفجارات في أنحاء شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وتكثفت الضربات على أهداف تسيطر عليها روسيا في الأيام القليلة أبرزها  في شبه جزيرة القرم.

ماذا قالت أوكرانيا ؟

وتقول أوكرانيا، إن تدمير بنية العدو التحتية تجهيز لهجوم بري مزمع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشن جيش أوكرانيا هجوما مضادا في الأسابيع المقبلة لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال أولكسندر بروكودين، حاكم منطقة خيرسون، إن ستة لقوا حتفهم على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية في عدة هجمات على مدينة خيرسون.

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