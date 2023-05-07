بيان عاجل من السعودية بشأن ميزانية المملكة في عام 2023

قالت وسائل إعلام عربية اليوم، إن ميزانية المملكة العربية السعودية سجلت في الربع الأول لعام 2023 إيرادات بقيمة 280.9 مليار ريال.

وأشارت المملكة إلي أنها سجلت نفقات بقيمة 283.8 مليار ريال سعودي.

وأكدت وسائل إعلام سعودية، أن الإيرادات النفطية بلغت 178.6 مليار ريال، كما بلغت الإيرادات غير النفطية 102.3 مليار ريال، وسجلت الإيرادات غير النفطية 9% على أساس سنوي.

وقد سجلت المملكة العربية السعودية في الربع الأول لعام 2023 عجز بقيمة 2.9 مليار ريال.

وقالت المملكة، إن النفقات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 75% على أساس سنوي.