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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوداني.. تفاصيل

صدى البلد

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

كما طالبا بتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا. حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان.

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