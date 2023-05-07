استطلاع: تراجع كبير في شعبية بايدن بين مؤيديه من الأمريكيين

كشف استطلاع رأي أجرته وسائل إعلام أمريكية شهيرة، عن تراجع شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بين الأمريكيين إلى مستوى منخفض جديد منذ توليه لمنصبه عام 2021.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة ABC، عقب إعلان بايدن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، فأن 36% فقط من المستطلعين يؤدون ترشحه لولاية ثانية.

ووفقا لوسائل الإعلام فأن النسبة الجديدة تمثل تراجعا كبيرا مقارنة باستطلاع شهر فبراير الماضي حيث بلغ عدد المؤدين له حينها 42%، في حين يعارض 56% من المستطلعين إعادة ترشيحه لولاية ثانية.

كما عرض الاستطلاع سؤالا حول الرئيس الأكثر كفاءة في حل المشاكل الاقتصادية من وجه نظر الأمريكيين، إن كان الرئيس الحالي جو بايدن، أم الرئيس السابق دونالد ترامب، أجاب 54% أنه ترامب، في حين اختار بايدن 36% فقط.

في ذات الوقت، أظهر الاستطلاع أن 58% من مؤيدي الحزب الديمقراطي يفضلون عدم ترشيح بايدن للانتخابات، وأن 44% سيصوتون لترامب خلال الانتخابات المقبلة، مقابل 38% لصالح بايدن.

