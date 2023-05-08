نقابة المحامين تعلن جدول مواعيد محاضرات معهد المحاماة

أصدرت الأمانة العامة لنقابة المحامين، قرارا بشأن مواعيد محاضرات الدورة السادسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، التي تعقد بالنادي النهري للمحامين في المعادي.

وجاءت كالآتي:

الأحد من كل أسبوع: «شمال القاهرة، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، و« جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

الأربعاء من كل أسبوع: « جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ حلوان، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، و« شبرا الخيمة ـ شمال الجيزة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

وتكون مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم، وحقوقه وواجباته، ويتلقى العديد من المحاضرات العملية اللازمة لأداء رسالتهم على أكمل وجه.