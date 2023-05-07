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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة العريش تشارك في قوافل إقليم شرق الدلتا بقرية جنيفة

قافلة جامعة العريش
قافلة جامعة العريش

شاركت جامعة العريش، بمحافظة شمال سيناء ، في قوافل جامعات إقليم شرق الدلتا، بقرية جنيفة، حي الجناين، بمحافظة السويس ، وفقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن القافلة تأتى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانطلاق القوافل التنموية الشاملة لتطوير القرى والمدن المصرية والتي تهدف إلى إيجاد التكامل الإقليمي بين الجامعات المصرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار  رئيس الجامعة ، إلى أنه تم اختيار جامعة العريش بناءً على ثقة قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقيادات السياسية في امكانيات جامعة العريش العلمية والبحثية، وبناءً على المطالبة المستمرة من جامعة العريش بمشاركة الجامعة في جميع المحافل سواء داخل أو خارج إقليم سيناء.  

 

القوافل التنموية:

 

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، أن خطة القوافل التنموية الشاملة تتم من خلال رصد القرى والمدن الأكثر احتياجًا، بما يخدم القرى والمدن المستهدفة ويعود بالنفع والتطوير على المجتمع، مؤكدًا على أن هذه القوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر، لتعظيم الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعة.

تأتى القافلة تحت إشراف وتنفيذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ورعاية الأستاذ الدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان، عضو هيئة التدريس بالجامعة، وشملت القافلة العديد من التخصصات من جامعة العريش. 

وأكد رئيس الجامعة، على أن الجامعة وجهت ممثلي الإقليم لتنظيم قافلة لمحافظة شمال سيناء خلال الفترة المقبلة.

 

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العريش قافلة جامعات حياةكريمة مبادرة

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