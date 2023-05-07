مشهد لا يصدق.. عصابة من كارتل تشعل النار في رجل بالمكسيك

ظهر مقطع فيديو لعصابات المخدرات الإجرامية تنهي حياة رجل بطريقة مروعه عبر إشعال النيران فيه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يعتقد أن الرجال الذين نفذوا عملية القتل هم من منظمة "جلف كارتل"، وهي إحدى أقدم منظمات تهريب المخدرات في المكسيك ولها نفوذ في ولاية تاماوليباس الحدودية الشمالية الشرقية، على وجه التحديد ، هم أعضاء في Grupo Escorpión ("مجموعة العقرب") - الجناح العسكري لكارتل الخليج.

وبحسب ما ورد فإن ضحيتهم كان عضوا في عصابة زيتاس، وهي منظمة إجرامية منشقة عن لوس زيتاس ، واحدة من أكثر الكارتلات شهرة في البلاد والتي أسسها مشاة البحرية المكسيكية السابقة.

ويعتقد أن الضحية هو نفس الرجل الذي تم اختطافه ودفعه في شاحنة من قبل عصابات العصابات، حيث يظهر الفيديو الصحية وهو مقيوداً ، راكعاً على الأرض، ثم يمشي أحد أعضاء كارتل الخليج وأشعل النار فيه، حيث يمكن سماع القتلة وهم يسخرون من الرجل وهو يحترق.