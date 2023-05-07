ويجز يحتفل بوصول أغنية البخت لـ200 مليون مستمع

علق مغنى الراب ويجز على وصول أغنيته الشهيرة" البخت" إلى 200 مليون مستمع عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وكتب ويجز عبر خاصية ستورى بحسابه على تطبيق انستجرام:"شكرا اعزائي المستمعين ، لسنا الوحيدون ولكننا متميزون .. ربنا قادر على كل شئ".

خلاف ويجز وعمرو مصطفى

نشب خلاف حاد بين المطرب ويجز والملحن عمرو مصطفى وذلك بعد التصريحات النارية التى أطلقها الأخير عبر برنامج “اجمد 7 الساعة 7" مع الإعلامية جيهان عبد الله وهو ما دفع ويجز للرد عليه بقوة، فضلا عن الموزع الموسيقى مولوتوف الذى يتعاون مع ويجز ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لخلاف عمرو مصطفى وويجز.

عمرو مصطفى يهاجم ويجز

هاجم الملحن عمرو مصطفى المطرب ويجز عندما كشف عن رأيه فى الأغانى التى يقدمها الأخير حيث قال: "ويجز بيشتري الموسيقى جاهزة بـ 100 دولار والموزع الموسيقى دوره مش موجود"، وخرج رواد السوشيال ميديا ليدافعوا عن ويجز بعد هجوم عمرو مصطفى عليه.

رد ويجز على عمرو مصطفى

وقرر ويجز أن يرد على عمرو مصطفى بطريقته الخاصة عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” بصورة يشكر فيها صناع المزيكا الذين تعاونوا معه في أغنياته، وقال ويجز: “أحب أشكر كل الرجالة اللي تعاونوا معايا في أغاني الحقبة، كما أشار إلى جميع الموزعين الذي عمل معهم”.

رد الموزع الموسيقى على عمرو مصطفى

ورد الموزع الموسيقي مولوتوف على هجوم عمرو مصطفى وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وقال: “مبدئيا، أنا هتكلم عن الأغاني اللي أنا عملتها لويجز، وهي “دورك جاي وبالسلامة وأسياد البلد”، وبما إن أنا الموزع بتاعها أحب أقول للأستاذ عمرو مصطفى، إن الأغاني معمول فيها توزيع وهندسة صوت وتلحين وشغل بمستوى عالمي”.

وأضاف الموزع مولوتوف: "وبتاخد وقت ومجهود وتفكير كبير جدا من كل الأطراف المشتركة فيها والموضوع مش بالسهولة والبساطة اللي حضرتك بتتكلم بيها، أما بالنسبة لموضوع الفلوس وشراء المزيكا فأنا لم أتقاض أي أجر على الأعمال دي لأن فيه اتفاقات بصورة تانية".

واختتم مولوتوف: "وفي النهاية، إحنا بنشكرك على اهتمامك، بس ياريت تتحرى الدقة قبل نشر أي معلومات وشكرا".