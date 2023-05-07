عاجل
الشاعر عبيد عباس: القراءة منطقة هروب من الواقع المظلم والملاذ لنتحمل قسوة العالم وآلامه|حوار انطلاق فعاليات معرض «الطالب المنتج» بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن.. المتيني: لها مردود اقتصادي كبير.. القباج: تخصيص لجنة للحصول على كارنية خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة تحميك من نوع سرطان خطير.. فوائد خارقة للمانجو المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش منظومة الاستيراد والتصدير .. غدا مفاجأة صادمة لسبب غريب.. طليق زوجة حسن شاكوش: سبينى أعيش حياتى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراجعة جاهزية القطاعات الخدمية بشمال سيناء لمواجهة مخاطر الزلازل

اجتماع مواجهة الازمات
اجتماع مواجهة الازمات في سيناء

عقد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اليوم، اجتماعًا لمراجعة القطاعات الخدمية بالمحافظة لمواجهة مخاطر الزلازل، بحضور محمد الزيات مدير عام الإدارة العامة للازمات بديوان عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن وممثلي إدارات الازمات والكوارث بالجهات المعنية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأعلن الغندور عن تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث لوضع خطة للتحرك الفوري حال وقوع أي ظروف طارئة من خلال "الإنقاذ-الاجلاء-الايواء-توفير المواد والمستلزمات العاجلة"، وكذا خطة طارئة للإسعاف والطوارئ تشمل التحرك والاخلاء وتوفير المستلزمات الطبية والأدوات اللازمة.

 

بصفة دورية


وأكد الغندور، على مراجعة الخطة العامة لإدارة الازمات والكوارث في ضوء المستجدات والمتغيرات بصفة دورية، ومراجعة مدي إمكانية تطبيقها ميدانيًا، وتحديد الأدوار والمهام الخاصة بالجهات الشريكة وتحديد أدوار ومهام كل جهة من الجهات المشاركة في تنفيذها، ومراجعة خريطة الاخطار المحتملة على كافة المستويات والتأكد من ملائمتها في ضوء الخبرات المكتسبة من التجارب السابقة.

أضاف الغندور، أنه يجب التنسيق مع الإسعاف والصحة لتوفير المستلزمات الطبية وخطة النقل مع رفع درجات الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية والطبية لمواجهة الازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز معسكرات الايواء وتوفير كافة المستلزمات والعناصر الداعمة والخيام، ومراجعة الخطط الموضوعة وامكانيات الجهات التنفيذية.

ووجه الغندور بتنفيذ التدريبات الميدانية الدورية بشأن الاستعداد والجاهزية لمواجهة الازمات والكوارث المحتملة، والتنسيق مع الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديث محاضر التنسيق مع كافة الجهات المعنية ومحافظات الجوار.

وشدد الغندور على مجالس المدن بوضع خطة لمواجهة الزلازل وتنفيذ نموذج محاكاة، واعداد خطة تحرك واخلاء وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتدخل وتحديد طرق الاتصال بها.

وأشار إلي أن جميع مؤسسات الدولة تعمل علي قدم وساق للاستعداد للزلازل من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الزلازل التي تم وضعها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصر ليست في حزام الزلازل، وان الزلازل التي تم رصدها ليست خطيرة وغير محسوسة، بحسب الهيئة الوطنية للزلازل.

ووجه الغندور، بضرورة تنفيذ برامج لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع مختلف الازمات وخاصة الزلازل من خلال ندوات التوعية والمطبوعات والنشرات والرسائل التوعوية في الإذاعة المحلية وعلي البوابة الالكترونية للمحافظة، ووضع سيناريوهات لمجابهة الزلازل قبل وأثناء وعقب وقوعها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والشريكة.

من جانبه قال محمد الزيات مدير عام الإدارة العامة للازمات والكوارث بديوان عام المحافظة، أنه تم تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بشمال سيناء تحت رئاسة المحافظ، وبإشراف السكرتير العام للمحافظة، وتضم جميع الجهات المعنية بإدارة الازمات والكوارث في مراحلها المختلفة.

txt

شمال سيناء تستعد لتسليم الدفعة الثانية من العقود للمنتفعين بتجمع خشم القاد

 

سيناء الازمات القطاعات الخدمية مخاطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

ترشيحاتنا

قلب العقرب.. ظاهرة فلكية تزين سماء مصر الليلة

موقفنا لم يتغير.. قطر تعلق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

دعوي قضائية تطالب بمنع محمد رمضان وحسن شاكوش وحمو بيكا من الغناء..تفاصيل

الخارجية: عودة سوريا لجامعة الدول العربية جاء بعد اتفاق يلزمها بحل الأزمة

الخارجية: مصر من أولى الدول التي طالبت بوقف إطلاق النار في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ