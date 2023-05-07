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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير وليام يكشف طبيعة إصابة والده بعد ارتدائه التاج البريطاني الملكي| فيديو

الأمير وليام يكشف
الأمير وليام يكشف طبيعة إصابة والده بعد ارتداءه التاج الملكي

قال الأمير وليام ولي العهد البريطاني اليوم إن عنق والده الملك تشارلز الثالث أصيب بعد ارتدائه تاجًا ضخمًا يبلغ وزنه 5 أرطال خلال حفل تتويجه أمس. 

وأذهل أمير وأميرة ويلز الحشود خلال جولة غير معلن عنها في قلعة وندسور قبيل حفل التتويج المرصع بالنجوم الليلة في الساعة 8 مساءً.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، استقبل ويليام وكيت أولئك الذين قاموا برحلة إلى Long Walk في قلعة وندسور ، وتحدثوا مع المحتفلين في بعض أشعة الشمس المرحب بها بعد يوم التتويج الممطر.

وكشف وريث العرش أن والده كان يعاني من آلام في الرقبة بسبب ارتداء التاج الذهبي عيار 22 قيراطًا والذي كان يجب على رئيس أساقفة كانتربري تعديله بعناية للتأكد من أنه لم يطح برأسه. 

وفي حديثه إلى مجموعة من المعجبين ، قال الأمير: "أعتقد أن رقبة الملك أصيبت بالألم الليلة الماضية ، بسبب وزن التاج الثقيل".

كان تاج القديس إدوارد ، الذي تم ارتداؤه في لحظة التتويج ، واحدًا من تاجين وضعهما الملك على رأسه أمس - والآخر هو تاج الإمبراطورية الذي يزن أقل بكثير بنحو 2.2 رطل.

 

الملك تشارلز حفل تتويج الأمير وليام أمير وأميرة ويلز

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