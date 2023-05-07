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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| الغضب يسيطر على الملك تشارلز بسبب تأخر العائلة المالكة عنه

الغضب يسيطر على
الغضب يسيطر على الملك تشارلز بسبب تأخر العائلة المالكة

اشتكى الملك تشارلز الثالث من تأخر عائلته والوصول في الوقت المحدد اثناء انتظاره داخل سيارته قبل تتويجه  “لا يمكننا أبدًا أن نكون في الوقت المحدد”  ، بحسب ما زعم خبراء حركة الجسد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، تم تصوير  الملك تشارلز أمام الكاميرا وهو يتحدث بغضب  إلى الملكة كاميلا داخل سيارتهما بعد أن وصلا مبكرًا بخمس دقائق إلى وستمنستر أبي  ليظللا منتظرين وصول باقي العائلة.

وقيل إن الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون وأبناءه الأميرة شارلوت والأمير لويس تأخروا وانتهى بهم الأمر للانضمام إلى موكب الملك عبر الكنيسة لأنهم لم يتمكنوا من تجاوزه قبله.

قام قارئ لغة الجسد جيريمي فريمان منذ ذلك الحين بتحليل مقطع فيديو للملك ينتظر في العربة بالخارج تحت المطر. 

وزعم الخبير  أنه يعتقد أن تشارلز قال: " لا يمكننا أبدًا أن نكون في الوقت المحدد. هناك دائما شيء ما".

فيما درست خبيرة الجسد ، جاكي برس ، لقطات لتشارلز في وقت سابق أثناء موكب النقل وأخبرت  أنها تعتقد أنه قال: " أنا قلق بشأن الوقت ، أعني أنه قد مضى وقت أطول".

الملك تشارلز تتويج الملك تشارلز الملكة كاميلا

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