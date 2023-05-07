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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سحب الترخيص نهائيا.. عقوبة قيام المركب بأنشطة في دول الجوار دون اتفاقيات

صدى البلد

يعد  قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي و اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وحدد القانون عدد من الحالات التي يتم فيها سحب ترخيص المركب، حيث نصت المادة ة 36  على أنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة.

وأكد القانون السابق ذكره على أنه مع تكرار المخالفة فإنه يتم سحب ترخيص المركب بشكل نهائي دون رجوع.

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًّا.

الهجرة غير الشرعية البحيرات قانون تنمية البحيرات مجلس النواب حنفى جبالى

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