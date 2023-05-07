أحمد عادل لاعب يد الأهلي: نستحق التتويج بالسوبر الإفريقي.. والقادم أفضل

أكد أحمد عادل، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن التتويج بالسوبر الإفريقي رسالة ‏قوية من جميع لاعبي الأهلي أن الموسم الحالي كان بداية تعديل مسار الفريق والعودة بكل قوة إلى ‏منصات التتويج في كل البطولات التي يشارك بها الفريق.‏

وأضاف عادل: «الأهلي دخل مباراة اليوم أمام الزمالك وهدفه التتويج باللقب، وظهر ذلك من ‏خلال حماس اللاعبين الذين لم يدخروا أي جهد على مدار المباراة، وجاء الفوز ‏ليؤكد أحقية الفريق في التتويج باللقب ويكلل جهودهم على مدار الموسم».‏

وأشاد لاعب الأهلي بدور الجهاز الفني في التحضير الجيد للمباراة خلال التدريبات اليومية، ‏كما أشاد بمجلس الإدارة وبالجماهير التي حضرت اليوم، والتي لم يتوقف دعمها للاعبين على ‏مدار المباراة.‏

واختتم عادل تصريحاته بالتأكيد أن «رجال اليد» عازمون على مواصلة انتصاراتهم ‏والوقوف على منصات التتويج في كل البطولات، وأن هدفهم إسعاد جماهير النادي التي دائمًا ‏ما تكون كلمة السر في الفوز بالألقاب.