عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عادل لاعب يد الأهلي: نستحق التتويج بالسوبر الإفريقي.. والقادم أفضل

أحمد عادل لاعب يد
أحمد عادل لاعب يد الأهلي

أكد أحمد عادل، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن التتويج بالسوبر الإفريقي رسالة ‏قوية من جميع لاعبي الأهلي أن الموسم الحالي كان بداية تعديل مسار الفريق والعودة بكل قوة إلى ‏منصات التتويج في كل البطولات التي يشارك بها الفريق.‏

وأضاف عادل: «الأهلي دخل مباراة اليوم أمام الزمالك وهدفه التتويج باللقب، وظهر ذلك من ‏خلال حماس اللاعبين الذين لم يدخروا أي جهد على مدار المباراة، وجاء الفوز ‏ليؤكد أحقية الفريق في التتويج باللقب ويكلل جهودهم على مدار الموسم».‏

وأشاد لاعب الأهلي بدور الجهاز الفني في التحضير الجيد للمباراة خلال التدريبات اليومية، ‏كما أشاد بمجلس الإدارة وبالجماهير التي حضرت اليوم، والتي لم يتوقف دعمها للاعبين على ‏مدار المباراة.‏

واختتم عادل تصريحاته بالتأكيد أن «رجال اليد» عازمون على مواصلة انتصاراتهم ‏والوقوف على منصات التتويج في كل البطولات، وأن هدفهم إسعاد جماهير النادي التي دائمًا ‏ما تكون كلمة السر في الفوز بالألقاب.

احمد عادل فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي بالسوبر الإفريقي لاعبي الأهلي منصات التتويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

حتدفع حتدفع |رساله غاضبة من نجم الزمالك لـ كهربا

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

ترشيحاتنا

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

بعد عودة سوريا للجامعة العربية..الأسد يجري اتصالا هاتفيا بـ محمد بن زايد

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

نهال عنبر: تعاقد نقابة المهن التمثيلية مع شركة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين

سيراميكا كليوباترا يهزم دكرنس 5-0 ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقى والارتقاء بالمجتمع .. ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

فيديو

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ