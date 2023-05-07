أحمد عادل لاعب يد الأهلي: نستحق التتويج بالسوبر الإفريقي.. والقادم أفضل

أكد أحمد عادل، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن التتويج بالسوبر الإفريقي رسالة قوية من جميع لاعبي الأهلي أن الموسم الحالي كان بداية تعديل مسار الفريق والعودة بكل قوة إلى منصات التتويج في كل البطولات التي يشارك بها الفريق.
وأضاف عادل: «الأهلي دخل مباراة اليوم أمام الزمالك وهدفه التتويج باللقب، وظهر ذلك من خلال حماس اللاعبين الذين لم يدخروا أي جهد على مدار المباراة، وجاء الفوز ليؤكد أحقية الفريق في التتويج باللقب ويكلل جهودهم على مدار الموسم».
وأشاد لاعب الأهلي بدور الجهاز الفني في التحضير الجيد للمباراة خلال التدريبات اليومية، كما أشاد بمجلس الإدارة وبالجماهير التي حضرت اليوم، والتي لم يتوقف دعمها للاعبين على مدار المباراة.
واختتم عادل تصريحاته بالتأكيد أن «رجال اليد» عازمون على مواصلة انتصاراتهم والوقوف على منصات التتويج في كل البطولات، وأن هدفهم إسعاد جماهير النادي التي دائمًا ما تكون كلمة السر في الفوز بالألقاب.