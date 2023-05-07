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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضاحي: 53.7 مليون مواطن كانوا يتمتعون بالتأمين الصحي حتى عام 2020

التأمين الصحي
التأمين الصحي

أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنّ مراحل الرعاية الصحية في مصر في عام 2014 كانت متأثرة بالمجريات التي حدثت وكان هناك مشكلة في توفير وإتاحة الأدوية والمستلزمات وبعض الإجراءات، لافتًا إلى أن 8 مليارات جنيه تُنفق سنويا تكلفة الأدوية المقدمة داخل التأمين الصحي.

 

وأضاف «ضاحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أنّه بداية من عام 2018 وصدور قانون التأمين الصحي الشامل كان لزاما على الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، حيث تم العمل على عدة محاور منها التوسع في التغطية التأمينية لأطياف الشعب المصري وتقديم الخدمات الطبية في المبادرات الرئاسية.

 

وتابع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: «حتى عام 2020 كان نحو 53.7 مليون مواطن يتميزون بالتغطية التأمينية، وفي النصف الثاني من العام ذاته وافق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضم فئات أخرى جديدة، ويتم الآن فئات أخرى لضمها لمظلة التأمين الصحي، وأصبح لدينا الآن 69 مليون مصري تغطيهم مظلة التأمين الصحي».

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