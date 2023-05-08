مصر كلها عارفة.. رد قوي لـ ريم طارق حول زواجها من رجل أعمال

ردت زوجة حسن شاكوش على الأنباء التي خرجت، بشأن طرد حسن لها لعلمه أنها كانت متزوجة قبله دون أن تخبره.

وأكدت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، في منشور عبر ستوري حسابها الخاص بموقع انستجرام، أن حسن شاكوش كان يعلم أنها كانت متزوجة قبله، ولكنه رفض أن يعلن ذلك على الملأ خوفًا من الفتيات اللاتي وعدهن بالزواج، حسب حديثها.

وكتبت زوجة حسن شاكوش: أنا مصر كلها كانت عارفة إني متجوزة وعارفة ليه انفصلت بس أنت اللي حبيت تداري على الموضوع علشان البنات اللي كنت مواعدها بالجواز وقلت لهم أمي عايزة بنت تكون أول مرة تتجوز.

جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

أثار خبر تقديم زوجة حسن شاكوش فيه بلاغا جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعدما اتهمته بسرقة شبكتها وطردها من الشقة.

وجاءت التعليقات: "ضربها وطردها من الشقة " فيما كتب اخر " ياريت الناس تتعلم من الآخرين فيما كتبت أخرى ازاي ده".

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.