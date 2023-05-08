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رئيس التحرير
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تعليم

قبل انطلاقه غدا| ننشر تفاصيل التدريب الذهني والبدني لفائزي مسابقة 30 ألف معلم

رضا حجازي
رضا حجازي

يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم".

 

ومن المقرر أن يستمر  التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" لمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية ، لضمان تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال.

 

ما الهدف من  التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" ؟

التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" ، الهدف منه هو التأهيل الذهني والبدني للمعلمين  الجدد، وتعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية

كما يهدف التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" إلى تعزيز مهارات التواصل، و إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

مدربين معتمدين يتولوا التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"

و يتم التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" من خلال المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

 

وسيتم في التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" ، الاستعانة بمعلمي التربية الرياضية الذين يتم ترشيحهم من قبل توجيه التربية الرياضية.

وسيتم تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، من خلال عقد اجتماع مع مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية لعرض ومناقشة برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" ، ومناقشة آليات التنفيذ، ثم البدء بالتنفيذ بالمديريات والإدارات التعليمية.

 

تفاصيل تدريبات المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

  • اليوم الأول : تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس.
  • اليوم الثاني يتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات.
  • اليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

التدريبات والاختبارات مجانية

وفقا للضوابط الموضوعة للتعامل مع الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم ، لن يتم اعتبار المتدرب قد أتم التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" ، إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

وقد تم التأكيد على أن التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"،  والاجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.

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